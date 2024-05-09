FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmanda neden yer almadı? İşte nedeni...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de son oynanan Konyaspor maçında alınan 0-0'lık sonucun ardından moralleri bozuldu. Sarı-lacivertlilerde sonrasında gerçekleşen antrenmanda ise Edin Dzeko yer almamıştı. Boşnak oyuncunun antrenmana çıkmama nedeni belli oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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EDIN DZEKO GÜNÜ DİNLENEREK GEÇİRDİ
Edin Dzeko bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 20 gol, 5 asistlik katkı verdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Kayserispor'u konuk edecek.
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