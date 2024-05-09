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FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmanda neden yer almadı? İşte nedeni...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de son oynanan Konyaspor maçında alınan 0-0'lık sonucun ardından moralleri bozuldu. Sarı-lacivertlilerde sonrasında gerçekleşen antrenmanda ise Edin Dzeko yer almamıştı. Boşnak oyuncunun antrenmana çıkmama nedeni belli oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 10:17
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmanda neden yer almadı? İşte nedeni...

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı. Edin Dzeko dünkü idmanda yer almadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmanda neden yer almadı? İşte nedeni...

EDIN DZEKO GÜNÜ DİNLENEREK GEÇİRDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetinin izinli olarak dinlendiği ve antrenmana çıkacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmanda neden yer almadı? İşte nedeni...

Edin Dzeko bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 20 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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