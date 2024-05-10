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Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Kolombiyalı kanat oyuncusu için devreye girerken, transferde 2 rakibinin olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştirecek olan Cimbom'da önceliklerden biri kanat transferi...

Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Transfer listesinde birçok isim bulunan Galatasaray'la ilgili İtalya'dan yeni bir haber geldi.

Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Tuttomercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Haberde Galatasaray dışında Sevilla ve Zenit'in de yıldız futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.

Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Cimbom'un Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Arias'ı kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldığı kaydedildi.

Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Arias üstün top tekniği ve süratiyle ön plana çıkıyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden

Jhon Arias bu sezon Fluminense formasıyla 21 maça çıktı.

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