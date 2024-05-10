Galatasaray'a Kolombiyalı kanat! Transferde 2 rakip birden
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Kolombiyalı kanat oyuncusu için devreye girerken, transferde 2 rakibinin olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Transfer listesinde birçok isim bulunan Galatasaray'la ilgili İtalya'dan yeni bir haber geldi.
Tuttomercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Galatasaray dışında Sevilla ve Zenit'in de yıldız futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.
Cimbom'un Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Arias'ı kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldığı kaydedildi.
Arias üstün top tekniği ve süratiyle ön plana çıkıyor.
Jhon Arias bu sezon Fluminense formasıyla 21 maça çıktı.
Kolombiyalı futbolcu, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Arias'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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