TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!

Öte yandan Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör belirsizliği sebebiyle birçok yabancı futbolcunun ayrılığı düşündüğü iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre başta Edin Dzeko olmak üzere birçok futbolcuya özellikle Arap ülkelerinden teklifler var.