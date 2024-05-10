TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!
Son dakika spor haberleri... Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de moraller oldukça bozuk. Sarı-lacivertlilerde son dönemlerde İsmail Kartal ile yaşadığı sorun nedeniyle gündem olan Edin Dzeko konusunda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Arapların son dönemdeki astronomik ücretli tekliflerini Fenerbahçeli futbolculara da önerdiği haberde vurgulandı.
Sezon sonunda Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcularla sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.
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