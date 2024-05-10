Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!

Son dakika spor haberleri... Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de moraller oldukça bozuk. Sarı-lacivertlilerde son dönemlerde İsmail Kartal ile yaşadığı sorun nedeniyle gündem olan Edin Dzeko konusunda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 09:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını oldukça azalttı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!

Öte yandan Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör belirsizliği sebebiyle birçok yabancı futbolcunun ayrılığı düşündüğü iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!

Milliyet'in haberine göre başta Edin Dzeko olmak üzere birçok futbolcuya özellikle Arap ülkelerinden teklifler var.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!

Arapların son dönemdeki astronomik ücretli tekliflerini Fenerbahçeli futbolculara da önerdiği haberde vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!

Sezon sonunda Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcularla sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.

G.Saray'a Arjantinli orta saha!
F.Bahçe'ye Arda Güler şoku!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'deki krizin perde arkası ortaya çıktı! Dzeko ve Tadic istedi, İsmail Kartal reddetti
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek! Saat belli oldu... Gündemde ne var?
İtalyanlar Kerem Aktüroğlu'na talip!
Talisca'dan flaş Beşiktaş itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Arda Güler şoku!
F.Bahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor
BİM AKTÜEL KATALOG 10 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 MAYIS rakamları
DGS başvuruları saat kaçta başlayacak 2024? ÖSYM DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? 10:47
West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? 10:43
West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? 10:36
Cavaliers seriyi eşitledi! Cavaliers seriyi eşitledi! 10:35
Milli sporcuyu yılan ısırdı Milli sporcuyu yılan ısırdı 10:33
Tottenham - Burnley maçı ne zaman? Tottenham - Burnley maçı ne zaman? 10:33
Daha Eski
Newcastle United- Brighton maçı ne zaman? Newcastle United- Brighton maçı ne zaman? 10:30
F.Bahçe'ye Arda Güler şoku! F.Bahçe'ye Arda Güler şoku! 10:26
Everton - Sheffield United maçı ne zaman? Everton - Sheffield United maçı ne zaman? 10:08
Bournemouth - Brentford maçı ne zaman? Bournemouth - Brentford maçı ne zaman? 10:04
Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü... Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü... 10:00
Fulham - Manchester City maçı ne zaman? Fulham - Manchester City maçı ne zaman? 09:59