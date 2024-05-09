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Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rashica açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlanan Ghezzal ve Rashica hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 15:01 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 15:11
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Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rashica açıklaması!

Beşiktaş, Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlanan Ghezzal ve Rashica hakkında açıklama yaptı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Casper
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