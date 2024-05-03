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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Paulo Diaz’a yakın takip!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a stoper için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Arjantin medyasından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre Beşiktaş, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Paulo Diaz’a yakın takip!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a stoper için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Arjantin medyasından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre Beşiktaş, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor. Haberde F.Bahçe ve Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Diaz bu sezon River Plate formasıyla 17 maça çıktı. Şilili savunma oyuncusu, 1 gollük bir performans sergiledi. Diaz'ın Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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