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Talısca’dan Kartal itirafı
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu. Talisca, "Kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım. Şimdi Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım. Ama Türkiye'deki dönemimi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
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