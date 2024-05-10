Haberler Beşiktaş Talısca’dan Kartal itirafı

Talısca’dan Kartal itirafı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu. Talisca, "Kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım. Şimdi Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım. Ama Türkiye'deki dönemimi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talısca’dan Kartal itirafı
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu. Talisca, "Kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım. Şimdi Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım. Ama Türkiye'deki dönemimi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
G.Saray'da beklenen veda gerçekleşiyor!
F.Bahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor
DİĞER
Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı! Berke Hürcan'ın son haline bakın! "Zaman durmuş gibi"
CHP’li belediyelerde aile saltanatı! Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu
F.Bahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler
Pazarlıklar resmen başladı! G.Saray'dan gurbetçi yıldıza teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Listede 5 aday
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 MAYIS rakamları
💥Süper Loto çekildi! (9 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tercih yerli Tercih yerli 00:41
Ali Koç’a 60 gün ceza Ali Koç’a 60 gün ceza 00:32
Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! 00:28
Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! 00:28
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! 00:23
Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? 00:22
Daha Eski
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! 00:09
Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! 00:02
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! 00:01
Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! 23:09