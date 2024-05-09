TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi Barcelona'ya! Anlaşma sağlandı
Son dakika spor haberi: İspanyol devi Barcelona, Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Arjantinli orta sahayı kadrosuna katmayı başardı. Kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla ön sözleşme imzalandı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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GUIDO RODRIGUEZ BARÇA'YA!
Geçtiğimiz sezon uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Guido Rodriguez, Barcelona ile anlaşmaya vardı.
ÖN SÖZLEŞME İMZALADI
İspanyol devi, Real Betis forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Guido Rodriguez ile ön sözleşme imzaladı.
2+1 yıllık anlaşma sağlanan 30 yaşındaki Arjantinli orta saha, temmuz ayından itibaren takıma katılacak.
Bu sezon Real Betis ile 27 maça çıkan Rodriguez, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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