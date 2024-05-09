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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi Barcelona'ya! Anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Barcelona, Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Arjantinli orta sahayı kadrosuna katmayı başardı. Kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla ön sözleşme imzalandı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 19:35
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi Barcelona'ya! Anlaşma sağlandı

Bu sezon beklentileri karşılayamayan İspanyol devi Barcelona, gelecek sezonun planlamasına başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi Barcelona'ya! Anlaşma sağlandı

La Liga'da şampiyonluk hedefleyen Katalanlar, transfer operasyonu için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi Barcelona'ya! Anlaşma sağlandı

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona, ilk hamlesini orta saha bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi Barcelona'ya! Anlaşma sağlandı

GUIDO RODRIGUEZ BARÇA'YA!
Geçtiğimiz sezon uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Guido Rodriguez, Barcelona ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi Barcelona'ya! Anlaşma sağlandı

ÖN SÖZLEŞME İMZALADI
İspanyol devi, Real Betis forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Guido Rodriguez ile ön sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi Barcelona'ya! Anlaşma sağlandı

2+1 yıllık anlaşma sağlanan 30 yaşındaki Arjantinli orta saha, temmuz ayından itibaren takıma katılacak.

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