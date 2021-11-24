BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

Beşiktaş bu transferde favori konumda. Trabzonspor'un listesinde Mert Çetin de var. Mert ile ciddi şekilde ilgileniyor ve Mert bu konumda bir adım daha önde.





Fakat Koray Günter konusunda iki takımın da resmi teklifi var ve görüşmeler sürüyor. Ben Beşiktaş'ın bu transferi noktalayacağını düşünüyorum.