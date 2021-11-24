Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş, transfer için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Verona'nın savunma oyuncusu Koray Günter'i gündemine aldı. Futbol Plus kanalında editörümüz Ömer Faruk Özcan ile transfer gündemini konuşan Salim Manav, Kartal'ın stoper oyuncusu için resmi teklifini yaptığını aktardı. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ÖMER FARUK ÖZCAN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:40
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş, transfer için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Verona'nın savunma oyuncusu Koray Günter'i gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

Futbol Plus kanalında editörümüz Ömer Faruk Özcan ile transfer gündemini konuşan Salim Manav, transfer hamlesine dair detayları anlattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

İşte Salim Manav'ın açıklamaları:

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Koray Günter'e Beşiktaş ve Trabzonspor resmi teklini yaptı. Özellikle yerli kuralından dolayı tercih edilecek bir isim.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

Beşiktaş bu transferde favori konumda. Trabzonspor'un listesinde Mert Çetin de var. Mert ile ciddi şekilde ilgileniyor ve Mert bu konumda bir adım daha önde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

Fakat Koray Günter konusunda iki takımın da resmi teklifi var ve görüşmeler sürüyor. Ben Beşiktaş'ın bu transferi noktalayacağını düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

13 MAÇTA OYNADI

Haziran 2023'e kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki stoper bu sezon Verona formasıyla görev aldığı 13 maçta 1 de gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

KORAY GÜNTER KİMDİR?

6 Ağustos 1994 tarihinde Almanya'nın Höxter şehrinde dünyaya gelen Koray Günter, altyapı kariyerinde SV Höxter, SpVgg Brakel ve Borussia Dortmund'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund'da start veren başarılı savunmacı daha sonra Galatasaray SK, Genoa ve Hellas Verona kadrolarında yer aldı. Kariyerinde 6 kupa kaldıran Koray; 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

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