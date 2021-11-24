BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a! Resmi teklif yapıldı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş, transfer için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Verona'nın savunma oyuncusu Koray Günter'i gündemine aldı.
Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş, transfer için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Verona'nın savunma oyuncusu Koray Günter'i gündemine aldı.
Futbol Plus kanalında editörümüz Ömer Faruk Özcan ile transfer gündemini konuşan Salim Manav, transfer hamlesine dair detayları anlattı.
İşte Salim Manav'ın açıklamaları:
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Koray Günter'e Beşiktaş ve Trabzonspor resmi teklini yaptı. Özellikle yerli kuralından dolayı tercih edilecek bir isim.
Beşiktaş bu transferde favori konumda. Trabzonspor'un listesinde Mert Çetin de var. Mert ile ciddi şekilde ilgileniyor ve Mert bu konumda bir adım daha önde.
Fakat Koray Günter konusunda iki takımın da resmi teklifi var ve görüşmeler sürüyor. Ben Beşiktaş'ın bu transferi noktalayacağını düşünüyorum.
13 MAÇTA OYNADI
Haziran 2023'e kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki stoper bu sezon Verona formasıyla görev aldığı 13 maçta 1 de gol attı.
KORAY GÜNTER KİMDİR?
6 Ağustos 1994 tarihinde Almanya'nın Höxter şehrinde dünyaya gelen Koray Günter, altyapı kariyerinde SV Höxter, SpVgg Brakel ve Borussia Dortmund'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund'da start veren başarılı savunmacı daha sonra Galatasaray SK, Genoa ve Hellas Verona kadrolarında yer aldı. Kariyerinde 6 kupa kaldıran Koray; 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.