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GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu'na talip! Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da son zamanlarda yedek kulübesine çekilen Kerem Aktürkoğlu hakkında İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Barış Alper Yılmaz için nabız yoklayan Serie A ekibi şimdi de Kerem için devreye girdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 13:52
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GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu'na talip! Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir teklif geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu'na talip! Bonservis bedeli belli oldu

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; daha önce Barış Alper Yılmaz'ı gündemine alan Lazio, şimdi de Kerem Aktürkoğlu'nu listeye dahil etti.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu'na talip! Bonservis bedeli belli oldu

"G.SARAY 15 MİLYON EURO İSTEDİ"

Çizme basınında yer alan haberde "Lazio, 50 maçta 15 gol, 8 asistle oynayan 1998 doğumlu oyuncu için nabız yokladı.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu'na talip! Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray 15 milyon Euro bonservis istedi. Pazarlıklar sezon sonunda yapılacak" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu'na talip! Bonservis bedeli belli oldu

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Öte yandan haberde, Kerem'in de Galatasaray'da baskıdan bunaldığı ve taraftardan aldığı tepkiler sebebiyle ayrılmaya sıcak baktığı kaydedilirken, yıldız oyuncunun Lazio'nun teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu'na talip! Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray formasıyla 170 resmi maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda 44 gol 39 asistlik performans gösterdi.

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