Gençlerbirliği kritik maçta Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçti!

Gençlerbirliği kritik maçta Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 16:26
Gençlerbirliği kritik maçta Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65. dakikada Sekou Koita ve 74. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Bu galibiyetle 2 maç aradan sonra kazanan Gençlerbirliği 14 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu. 8 puanda kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise ligin dibine demir attı.

