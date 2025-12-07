CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton, West Ham ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Brighton ile West Ham karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 19:00
Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton, West Ham ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Brighton ile West Ham karşı karşıya geldi.

American Express Stadyumu'nda oynanan maçta Brighton ile West Ham 1-1 berabere kaldı.

West Ham'ın golü 73. dakikada Jarrod Bowen'den gelirken Brighton'dan cevap, 90+1. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Brighton adına 83 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Brighton, son beş maçta sekiz puan toplamış oldu ve 23 puanla 7. sırada yer aldı. West Ham ise ligde dört maçtır galip gelememiş oldu ve 13. puanla 18. sırada.

