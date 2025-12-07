Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Başkent ekibinin Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Demirel, görevini bıraktığını ise şu sözlerle açıkladı:

"İSTİFA KARARINI DÜN ALMIŞTIM"

"Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim."

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN GENÇLERBİRLİĞİ KARNESİ

0-1 Göztepe

2-1 Başakşehir

2-3 Galatasaray

0-1 Kocaelispor

5-0 Sakaryaspor

3-0 Karagümrük