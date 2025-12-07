CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka'yı 86-73 yendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 17:54
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka'yı 86-73 yendi.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Karşıyaka: 73 - Beşiktaş GAİN: 86

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar,

Karşıyaka: Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Serkan Menteşe, Gordic 6, Mert Celep 8

Beşiktaş GAİN: Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9,

1. Periyot: 15-18

Devre: 34- 44

3. Periyot: 55-65

Buruk'tan Monaco'ya özel taktik!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
DİĞER
Beşiktaş’ta eski aşklar depreşti! Yıldız isim yeniden listeye girdi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
F.Bahçe'den Semedo açıklaması! Sakatlığı...
Carlos Cuesta transfer kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 16:55
Trabzonspor sahasında farklı galip! Trabzonspor sahasında farklı galip! 16:45
3 puan Gençlerbirliği'nin! 3 puan Gençlerbirliği'nin! 16:26
Kocaelispor-Kasımpaşa | CANLI Kocaelispor-Kasımpaşa | CANLI 16:25
Montella geleceği hakkında konuştu! Montella geleceği hakkında konuştu! 16:15
Kadınlar derbisinde kazanan F.Bahçe! Kadınlar derbisinde kazanan F.Bahçe! 16:11
Daha Eski
Fonseca 9 ay sonra Lyon'un başında olacak Fonseca 9 ay sonra Lyon'un başında olacak 16:05
Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! 15:49
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! F.Bahçe'ye transfer müjdesi! 15:42
Iğdır FK evinde farklı kazandı! Iğdır FK evinde farklı kazandı! 15:40
Boluspor evinde galip! Boluspor evinde galip! 15:28
F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kazandı! 15:11