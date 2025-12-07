CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Paulo Fonseca 9 ay sonra Olympique Lyon'un başında olacak

Paulo Fonseca 9 ay sonra Olympique Lyon'un başında olacak

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025’te Brest maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık cezanın sona ermesiyle birlikte bugün oynanacak Lorient karşılaşmasıyla birlikte kulübeye dönecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 16:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paulo Fonseca 9 ay sonra Olympique Lyon'un başında olacak

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te oynanan Brest maçının hakemine yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi. Fonseca, bugün TSİ 22.45'te oynanacak Lorient maçında takımının başında olacak. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam sahadaki yerini alabilecek.

52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

F.Bahçe'ye transfer müjdesi!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
DİĞER
Beşiktaş’ta eski aşklar depreşti! Yıldız isim yeniden listeye girdi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
F.Bahçe'den Semedo açıklaması! Sakatlığı...
Carlos Cuesta transfer kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! 15:49
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! F.Bahçe'ye transfer müjdesi! 15:42
Iğdır FK evinde farklı kazandı! Iğdır FK evinde farklı kazandı! 15:40
Boluspor evinde galip! Boluspor evinde galip! 15:28
F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kazandı! 15:11
F.Bahçe Brann maçı mesaisine başladı F.Bahçe Brann maçı mesaisine başladı 15:05
Daha Eski
Tedesco sol bek planını belirledi! Transfer ve ayrılık Tedesco sol bek planını belirledi! Transfer ve ayrılık 14:51
Millilerden gururlandıran başarı! Millilerden gururlandıran başarı! 14:45
F.Bahçe'den Semedo açıklaması! Sakatlığı... F.Bahçe'den Semedo açıklaması! Sakatlığı... 14:33
İzmir'de kritik randevu: Göztepe-Trabzonspor maçı detayları! İzmir'de kritik randevu: Göztepe-Trabzonspor maçı detayları! 14:30
Hasan Yavuz Bakır'dan hakem kararlarına tepki! Hasan Yavuz Bakır'dan hakem kararlarına tepki! 13:03
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:35