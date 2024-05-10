TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!
Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği o yıldız isimle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan iki dev takımı da sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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aspor.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği habere göre; geçmişte Galatasaray ile Trabzonspor'un listesinde olan Thiago Alcantara sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Habere göre; 4 sezondur Liverpool'da forma giyen Thiago, sezonun son iç saha maçında tribünlere veda edecek ve kulüpten resmi olarak ayrılacak.
33 yaşındaki oyuncu Liverpool formasıyla çıktığı 98 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.
İspanyol futbolcu bu sezon sakatlıkları sebebiyle sadece 1 maçta 5 dakika sahada kalabildi.
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