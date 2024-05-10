TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!

aspor.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği habere göre; geçmişte Galatasaray ile Trabzonspor'un listesinde olan Thiago Alcantara sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Habere göre; 4 sezondur Liverpool'da forma giyen Thiago, sezonun son iç saha maçında tribünlere veda edecek ve kulüpten resmi olarak ayrılacak.