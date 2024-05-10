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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği o yıldız isimle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan iki dev takımı da sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 13:20
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!

İki dev takım şampiyonluk iddialı bir kadro kurmak isterken İngiliz basınından müjdeli bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!

Sezon sonunda teknik direktör Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool, takımın yıldız isimlerinden biriyle daha yol ayrımına geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!

aspor.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği habere göre; geçmişte Galatasaray ile Trabzonspor'un listesinde olan Thiago Alcantara sezon sonunda takımdan ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!

Habere göre; 4 sezondur Liverpool'da forma giyen Thiago, sezonun son iç saha maçında tribünlere veda edecek ve kulüpten resmi olarak ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ile Trabzonspor'a o yıldızdan müjdeli haber!

33 yaşındaki oyuncu Liverpool formasıyla çıktığı 98 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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