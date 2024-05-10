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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Adama Traore sürprizi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor gelecek sezon için transferde kolları sıvarken bordo-mavililer flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Fırtına'nın, Adama Traore ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 15:43 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 15:44
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Adama Traore sürprizi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transferde kollar sıvandı. Bu anlamda Fırtına'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Bordo-mavililerin son olarak şimdilerde Fulham formasını terleten yıldız futbolcu Adama Traore ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor, yüksek maliyeti nedeniyle Nicolas Pepe'yi gönderip, yerine Adama Traore'yi kadrosuna katabilir. 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti bordo-mavilileri böyle bir takasa yönlendirebilir.

Trabzonspor'un karşısına sürpriz bir şans çıkabilir… sözleşmesinde "yüksek rakamlı" sözleşme yenileme maliyeti bulunan Nicolas Pepe'nin yerine Fulham'ın gözden çıkardığı Adama Traore, bordo-mavili formayı giyebilir.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kazanmaya çalıştığı Nicolas Pepe, Mikel Arteta'nın altında başarısız oldu. 2023'te Arsenal'e bedelsiz transferle veda etti. Trabzonspor'a katıldı. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Transfer bombacısı Fabrizio Romano'ya göre, Orta Doğu'dan ilgi görmesine rağmen Fransa doğumlu oyuncu, Avrupa'da kalmayı umuyor. Bunun da Premier Lig takımlarından Fulham ya da Wolves gibi bir kulüp için ilginç bir fırsat olabileceğini iddia ediyor.

TAKAS SÖZ KONUSU

Bu ise Trabzonspor'un, Fulham'dan Adama Traore'yi almak için Pepe'nin "yüksek maliyetli" sözleşmesini uzatıp İngiliz kulübüyle "pazarlıklara girişebilir", ya da "Traore takasını gündeme getirebilir" iddiasını akıllara getiriyor.

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