Daha iyisini yapmak için geldik

Ligdeki puan skalasını sağlıklı bulmadığını belirten Avcı, "Önümüzdeki senelerde bu puanların olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk herkesin istediği bir şey ama sürdürülebilir olmak yarışmak önemli. Trabzonspor'un her zaman sonuna kadar yarışta olması gerekiyor. Bu oyun, organizasyon oyununa döndü. Bunun içine yetenekli oyuncular eklersen yarışabilirsin. Uzun vadede planları doğru yapmak gerekiyor. Bugün 16, 17 takımı geçmek de başarıdır. Oyunu geliştirmek de başarıdır. Dalgalanma yaşamadan, süreklilik oluşturmak için çalışıyorum. Trabzonspor tabii ki şampiyonluğa oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

TRANSFER iÇiN ÇALIŞIYORUZ

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Avcı, "Başkan transfer konusunda benden daha hızlı. 6 ay önce geldiğimde takımın organizasyonu yeniden oturtmak, ulaşabilir olarak koyduğumuz hedeflerimizden kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Bugün üçüncülük ve Avrupa kupalarında sahne almanın ekonomik olarak katkı almak gibi önemleri var. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Görüşmeler sürüyor. Herkes Trabzonspor'un nasıl olduğunu biliyor. Net, güzel geri bildirimler alıyoruz. Genç oyuncu da olacak. Yatırımlık oyuncu da olacak. Oyun felsefesini oturtuyoruz. Bunu daha hızlı agresif yapacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Ben taraftardan bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyorum. Biz duygularımızı dengelemek zorundayız. Taraftar bizimle olmayınca 1 oyuncu eksik oynuyormuşuz gibi oluyor. Yarışan ve üreten bir takım olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN, EKONOMİYİ TAKIMA YANSITMIYOR

Trabzonspor'un her zaman önemli oyuncular çıkarttığını ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan ekonomiden bahsediyor ama bunu takıma yansıtmıyor. Şampiyonluk sezonunda da elini taşın altına koymuştur. İlk antrenmana çıktığımda Ahmetcan'ı tanımıyordum. Baktım buranın yüzü olması lazım dedim. Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. 9.5 milyon euro'ya Ajax'a gitti. Avrupa'nın en iyi akademisine gitti."

ORSİC DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve sezon başı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Orsic ile ilgili de konuşan Avcı, "Orsic geçen sene transfer edildi. Kulübün yaptığı yatırımlardan bir tanesi. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çok iyi çalışıyor. Antrenman verileri çok iyi. Önümüzdeki süreçte bizimle devam edecek" dedi.

BASKILI VE HIZLI BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ

Baskılı ve hızlı oynayan bir takım oluşturmak için çalıştıklarını belirten Avcı, "Başkan hızlı hareket ediyor. Doğru oyuncuyu bulmaya çalışıyoruz. Ocak ayında 9 maç oynadık. 5 oyuncu transfer oldu. Şampiyonlukta katkısı olan 2 oyuncumuz ayrıldı. Sakatlarımız oldu. Ben bir gün dahi bu durumdan bahsetmedim. 4 galibiyet aldık üst üste o dönemde. Biz kulübü borçlandırmamak adına bir oyuncu aldık. Gelen oyuncularla birlikte o oyunun değişeceğini biliyorduk. 7, 8 oyuncu yokken bile şikayet etmedim. Daha baskılı hızlı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.