Anlaştığımız oyuncular var

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi. Doğan, "Bugün 30 Nisan. Sekizinci şampiyonluğumuzun yıl dönümü. Camiamızın sekizinci şampiyonluğunu kutluyorum. Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir problem, engel yok. Camia şampiyonluğu gelenek haline getirmek istiyor ki şampiyonluktan başka sonucu kabul etmiyoruz. Trabzonspor, eski yöneticileriyle, eski başkanlarıyla, taraftarıyla beraber olmak zorunda. Ancak bu şekilde şampiyonluğu gelenek haline getirebiliriz. Uzun süre beklemeden, kısa sürelerde doya doya yaşarız. Camianın boğazda asılan bayrağı süreklileştirmesi lazım" diye konuştu.

TEK AMACIMIZ ŞAMPIYONLUK

Anlaşmaya vardıkları oyuncuların bulunduğunu söyleyen Doğan, "Şampiyonluk sürecine giden yol belli. Önce en önemli konu ekonomik anlamda doğru olmak. Benim de içinde olduğum bir önceki sezon devam ederken kimleri alacağımızı belirleyip görüşmelere başlamıştık. Çok daha önce anlaşılan oyuncuları sezon sonunda açıkladık. Tüm dünyada unutulmayacak bir şampiyonluk yaşadık. Yeniden yola çıktık. 3 aydır transfer süreçlerini yürütüyoruz. Anlaştığımız futbolcular var. Biz yeni sezona taraftarlarımıza şampiyonluk sevincini yeniden yaşatmak için her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Hoca ayrı, biz ayrı hazırlıyoruz. Tek amacımız şampiyonluk, boğazda bayrağımızın yeniden dalgalanması" dedi.

İÇIMIZDE GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Camıa olarak bir arada güçlü olmaları gerektiğini belirten Doğan, "Biz hocamızla 3.5 yıldır çok özel başarılar yaşadık. Ciddi emekler verdik. Her zaman bir bütün halinde hareket ettik. Ben onun aklından geçeni, o da benim aklımdan geçeni bilir. Bizim içimizde güçlü, birlikte olmamız lazım. Trabzonspor'un vizyonunun bu olması lazım. Sürekli bir başarı hedefliyorsa ki öyle olmak zorunda birlikte olmak zorundayız. Biz gönülden birlikteyiz" diye konuştu.

EKONOMIK SORUNLAR BITMELI

Altyapı ve ekonomiye çok önem verdiğini belirten Doğan, "Gelebileceğim en şerefli görevdeyim. Taraftarın ne istediğini çok net şekilde biliyorum. Şampiyonluktan başka bir şeyin de mutlu edemeyeceği bir yerdeyiz. Bazı şeyler istemekle olmuyor. Gönüllerin şampiyonu değil, o kupanın şehre gelmesi lazım. Bunlar içinde belli yapılanmalar yapılması lazım. Başta ekonomi. 2, 3 senede battık mı çıktık mı diye konuşulmaması lazım. Göreve geldikten sonra 140 milyon euro'yu bulan bir ödeme yapılmış. Borcumuz 4.5 milyar seviyesinde. Bunlar ödenmese ne olacaktı" dedi.

BU BORCU KAPATMAYA TALIBIM

Trabzonspor'un borcunu kapatmaya talip olduğunun altını çizen Doğan, "Zamana ve desteğe ihtiyacımız var. Benim maddi desteğe ihtiyacım yok. Manevi destek istiyorum. Tabii ki transfer konuşacağız ama altyapıyı, ekonomik yapıyı konuşmamız lazım. İşi en zor olan yönetim biziz. Ben bu borcu kapatmaya talibim. Hocamızla, oyuncularımızla, taraftarımızın desteğiyle, basının desteğiyle zirveye oynayan bir takım yaratmak istiyoruz" dedi.

120 MILYON EURO KARŞILIKSIZ

Ekonomık anlamda ciddi projeler yaptıklarını ve bunların sonuna geldiklerini ifade eden Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Geldiğimiz günden beri çok önemli işler yaptık. 140 milyon euro'nun 120 milyon euro'sunun ödemesi karşılıksız olarak yapıldı. Ekonomi ile ilgili çok ciddi 3 proje için çalışıyoruz. Bunların 2'sinde sona gelmiş vaziyetteyiz. Bu farklı bir mücadele. Camianın ve taraftarın iyi anlaması lazım. Trabzonspor'un gelirlerini topladığınız zaman 15 milyon euro gibi bir rakam. Yani her yıl toplanması gereken 45, 50 milyon euro var. Bu düşünülerek hareket edilmesi gereken bir durum."

TFF'Yi 5 KEZ iSTiFAYA DAVET ETTiK

Kulüp olarak bir süredir TFF'yi istifaya davet ettiklerine dikkat çeken Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor, aralık ayından itibaren hiçbir kulüp bunu konuşmazken TFF'yi 5 kez ayrı ayrı istifaya davet etmiştir. Bu işi yapabildiklerini düşünmüyorum. Hâlâ da aynı yerdeyiz. Bizim talebimiz kongreye gidilmesi ya da bırakılmasıydı. Şu an 18 Temmuz'u bekliyoruz. Adayların kim olacağını, görüşlerini bilmediğimiz için bir yorum yapmayacağım" ifadesini kullandı.

MENDY İÇİN TEKLİF GELMEDİ

Mendy için kendilerine gelen bir teklif olmadığını ifade eden Başkan Doğan, "Mendy ile alakalı gelen bir teklif yok. Satma düşüncemiz yok. Yarışan bir takım yaratmak istiyoruz. Ciddi ve farklı bir teklif gelmedikçe düşüncemiz böyle. Başka oyunculara gelen teklifler var. Bunlar yıl sonunda değerlendirilecek sorular" diye konuştu.

ONUACHU İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Nıjeryalı golcü Onuachu'nun takımda kalıp, kalmayacağıyla ilgili gelen bir soruya Doğan şöyle cevap verdi: "Onuachu'nun kulübüyle görüşmeler sürüyor. Onlar bonservisle satmak istiyor. Bizim de öyle bir maliyetin altına girmemiz zor. Tekrardan kiralama yönünde bir durum olabilir."

HAKEMLERE KİMSE GÜVENMİYOR

Yabancı VAR'ın yanı sıra yabancı orta hakemin de mantıklı olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu: "Gerçekten hakem camiasının güvenilirliği konusunda tüm kulüplerimizin aklında bir sıkıntı olduğu net. Trabzonspor'un başına da VAR'da akla hayale gelmeyecek şeyler geldi. Hata herkes yapabilir ama VAR'ın başında olan birisinin görüntüyü defalarda oynatıp, başka karar veriyor olması mantıklı gelmiyor. Yabancı VAR mantıklı, yabancı orta hakem de mantıklı. Bunlar Avrupa'da var."

CUMHURBAŞKANIMIZ, BELEDiYE BAŞKANIYKEN ALDIK

Trabzonspor'un Kartal'da aldığı yeri 29 yıl önce edindiğini söyleyen Doğan, "Trabzonspor bu mülke sayın cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde almış. 20 yıldır bunun dışında aldığı mülk yoktur. Hiç destek alamadık diyen İstanbul kulüplerimizin aldığı şeyler var. Kime destek verilmiyor bu anlamda bunu söylemek zorundayım. Özellikle İstanbul'da tesis kazandırmak söz konusu" ifadesini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNDA ADALET YOK

Doğan: Türk futbolunda adalet olmadığını her yerde söylüyoruz. İstanbul kulüplerinin üstüne kurgulanmış bir sistemle mücadele ettiğimiz açık ve net. Hem kendi adımıza hem de tüm Anadolu kulüpleri adına çok daha güçlü bir dönem yaşayacağız. Federasyonu bunu yapamadığı için istifaya davet ettik. Türk futbolunda adaletin olmadığını söyleyebiliriz.