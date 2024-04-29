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TRABZONSPOR HABERLERİ: Crystal Palace Mendy'i istiyor!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'a geldiği günden bu yana performansıyla göz dolduran Batista Mendy için İngiliz ekibi Crystal Palace devreye girdi. İşte haberin detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 11:35
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Crystal Palace Mendy'i istiyor!

Trabzonspor'un sezon başında Angerst'ten 4.40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Batista Mendy performansyla göz doldurmaya devam ediyor.

Bordo-mavililere orta saha olarak gelen ancak Abdullah Avcı tarafından stoper olarak kullanılan Mendy bu bölgede de kusursuz bir futbol sergiledi.

Süper Lig'de bu sezon 28 maça çıkan Mendy 1 gol kaydetti.

Trabzonspor ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi talip oldu.

Fransız basınında yer alan habere göre Mendy için Crystal Palace devreye girdi.

Trabzonspor'un Mendy'i 10 milyon Euro'nun altında bırakmak istemediği iddia edildi.

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