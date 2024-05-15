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ATALANTA JUVENTUS CANLI İZLE | Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İtalya Kupası final maçı CANLI

İtalya Kupası'nda heyecan, final karşılaşmasıyla devam ediyor. Atalanta ve Juventus, kupayı kaldıracak takımı belirlemek için karşı karşıya gelecek. Şifresiz kanalda yayınlanacak maçın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:50
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ATALANTA JUVENTUS CANLI İZLE | Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İtalya Kupası final maçı CANLI

Atalanta - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atalanta ile Juventus, final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Juventus maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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