ATALANTA JUVENTUS CANLI İZLE | Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İtalya Kupası final maçı CANLI

Atalanta - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atalanta ile Juventus, final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Juventus maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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