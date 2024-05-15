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Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej ile Al Ittihad Jeddah karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:30
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Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Ittihad Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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