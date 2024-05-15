Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Ittihad Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN