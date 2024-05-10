TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan sarı-lacivertlilere üzen haber geldi. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertlilerin kasasına 2.2 milyon Euro gireceği ve İspanyol devinin La Liga'yı kazanmasıyla da 1.9 milyon Euro kazanacağı aktarılmıştı.
Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon Euro'luk bonusun tamamının Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacağı aktarıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Real Madrid'in kazanacağı kupa ve şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'ye herhangi bir bonus ödenmeyecek.
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