TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Sarı-lacivertlilerin kasasına 2.2 milyon Euro gireceği ve İspanyol devinin La Liga'yı kazanmasıyla da 1.9 milyon Euro kazanacağı aktarılmıştı.

Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon Euro'luk bonusun tamamının Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacağı aktarıldı.