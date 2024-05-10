Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan sarı-lacivertlilere üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 10:27
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 2-2'lik beraberlikle biten ilk maçın ardından rövanş mücadelesinde sahasında Bayern Münih'i 2-1'lik skorla mağlup ederek adını dev turnuvada finale yazdırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Bu yaşanan gelişmenin ardından milli yıldız Arda Güler'in takımı Real Madrid ile bir başka milli yıldız Salih Özcan'ın formasını terlettiği Borussia Dortmund, finalde karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Real Madrid, Arda Güler'i Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Başkent ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasıyla beraber Fenerbahçe'nin bonus ödemelerine hak kazanıp kazanmadığı merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Sarı-lacivertlilerin kasasına 2.2 milyon Euro gireceği ve İspanyol devinin La Liga'yı kazanmasıyla da 1.9 milyon Euro kazanacağı aktarılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon Euro'luk bonusun tamamının Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Evdeki hesap çarşıya uymadı

Hürriyet'te yer alan habere göre Real Madrid'in kazanacağı kupa ve şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'ye herhangi bir bonus ödenmeyecek.

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