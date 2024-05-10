Fenerbahçe'de İsmail Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..."

19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği almadım" dediği öğrenildi.

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER YAKALADI

Evinde sadece 1 kez yenilen, dış sahada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan kaybetti.