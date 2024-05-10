Fenerbahçe'de İsmail Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..."
Fenerbahçe bu sezon Trendyol Süper Lig'de uzun süredir yer aldığı liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırmasının ardından sarı-lacivertlilerin ligin bitmesine 3 hafta kala ezeli rakibi ile arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Bu yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör İsmail Kartal taraftarlardan yoğun eleştiriler alırken, tecrübeli çalıştırıcıdan veryansın geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 11:13
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19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği almadım" dediği öğrenildi.
ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER YAKALADI
Evinde sadece 1 kez yenilen, dış sahada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan kaybetti.
Fenerbahçe dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak 48 puan topladı ve 2020-2021 sezonunda elde ettiği 'Dış sahada en fazla puan toplama rekorunu' da geride bıraktı.
Sivasspor ve Konyaspor beraberlikleri sezon adına kırılma maçları oldu.
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