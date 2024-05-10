Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de gelecek sezona dair transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Inter'in yıldız ismi geldi. Sarı-lacivertliler bu noktada temaslara başlayacak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 14:25
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TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

Inter'in sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Juan Cuadrado, İtalyan devinden ayrılıyor.

TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

Yaklaşık 2 hafta sonra 36 yaşına girecek olan Juan Cuadrado, Inter'den brüt 4.63 milyon euro maaş alıyor.

TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

NTV Spor'un derlediği Calciomercato'da yer alan habere göre deneyimli futbolcu yeni takımından da en az bu kadar maaş talep edecek.

TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

Emeklilik düşünmeyen Cuadrado'nun Meksika ve ABD'den gelen tekliflere karşın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

Öte yandan haberde Juan Cuadrado'nun bir sonraki adresi için Türkiye'nin de ihtimaller arasında olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferinde rol oynayan menajer Alessandro Lucci'nin Juan Cuadrado'yu da Süper Lig'e götürebileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

Ancak şu anda Türkiye'den oyuncuya bir adım atılmadığının da altı çizildi.

TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle tam 31 maç kaçırdı ve ligde sadece 179 dakika süre alabildi.

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