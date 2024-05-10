TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...

Inter'in sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Juan Cuadrado, İtalyan devinden ayrılıyor.

Yaklaşık 2 hafta sonra 36 yaşına girecek olan Juan Cuadrado, Inter'den brüt 4.63 milyon euro maaş alıyor.