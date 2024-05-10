TRANSFER HABERİ | Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında...
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de gelecek sezona dair transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Inter'in yıldız ismi geldi. Sarı-lacivertliler bu noktada temaslara başlayacak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Emeklilik düşünmeyen Cuadrado'nun Meksika ve ABD'den gelen tekliflere karşın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.
Öte yandan haberde Juan Cuadrado'nun bir sonraki adresi için Türkiye'nin de ihtimaller arasında olduğu belirtildi.
Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferinde rol oynayan menajer Alessandro Lucci'nin Juan Cuadrado'yu da Süper Lig'e götürebileceği vurgulandı.
Ancak şu anda Türkiye'den oyuncuya bir adım atılmadığının da altı çizildi.
35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle tam 31 maç kaçırdı ve ligde sadece 179 dakika süre alabildi.
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