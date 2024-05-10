FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi Leeds’ United ile anlaştı
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin adeta nöbetçi golcüsü durumunda olan Michy Batshuayi için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Haberin detayında Belçikalı santrforun yeni takımını duyurdular. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun opsiyonunu 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 11:05
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Haberde; Belçikalı golcünün İngiliz ekibiyle sözlü mutabakata vardığı bilgisi yer aldı.
İngilizler, Fenerbahçe'nin sözleşmede yer alan opsiyon maddesini devreye sokmak istediğini ancak Belçikalı golcünün buna yanaşmadığını da ileri sürdü.
BATSHUAYI BU SEZON NE YAPTI?
Belçikalı oyun bu sezon tüm kulvarlada 41 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 1704 dakika süre buldu.
30 yaşındaki santrfor bu maçlarda 23 gol, 3 asist üretti.
Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
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