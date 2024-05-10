Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi Leeds’ United ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi Leeds’ United ile anlaştı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin adeta nöbetçi golcüsü durumunda olan Michy Batshuayi için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Haberin detayında Belçikalı santrforun yeni takımını duyurdular. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun opsiyonunu 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 11:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi için flaş iddia! "Yeni takımıyla anlaştı"

Ada medyası, Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Michy Batshuayi'nin Leeds United'la anlaştığını yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi için flaş iddia! "Yeni takımıyla anlaştı"

Haberde; Belçikalı golcünün İngiliz ekibiyle sözlü mutabakata vardığı bilgisi yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi için flaş iddia! "Yeni takımıyla anlaştı"

İngilizler, Fenerbahçe'nin sözleşmede yer alan opsiyon maddesini devreye sokmak istediğini ancak Belçikalı golcünün buna yanaşmadığını da ileri sürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi için flaş iddia! "Yeni takımıyla anlaştı"

BATSHUAYI BU SEZON NE YAPTI?

Belçikalı oyun bu sezon tüm kulvarlada 41 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 1704 dakika süre buldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi için flaş iddia! "Yeni takımıyla anlaştı"

30 yaşındaki santrfor bu maçlarda 23 gol, 3 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi için flaş iddia! "Yeni takımıyla anlaştı"

Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..."
G.Saray'a Arjantinli orta saha!
DİĞER
Son dakika: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten TAM programında önemli açıklamalar: "Tasarruf paketini pazartesi günü açıklayacağız"
F.Bahçe'ye Arda Güler şoku!
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..."
F.Bahçe'ye Arda Güler şoku!
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Uzun, kısa, farklı, duygusal Anneler Günü mesajları
BİM AKTÜEL KATALOG 10 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 MAYIS rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Granada - Real Madrid maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı ne zaman? 11:17
Villarreal - Sevilla maçı ne zaman? Villarreal - Sevilla maçı ne zaman? 11:15
Mallorca - Las Palmas maçı ne zaman? Mallorca - Las Palmas maçı ne zaman? 11:12
Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..." Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..." 11:09
Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? 10:47
West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? 10:43
Daha Eski
West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? 10:36
Cavaliers seriyi eşitledi! Cavaliers seriyi eşitledi! 10:35
Milli sporcuyu yılan ısırdı Milli sporcuyu yılan ısırdı 10:33
Tottenham - Burnley maçı ne zaman? Tottenham - Burnley maçı ne zaman? 10:33
Newcastle United- Brighton maçı ne zaman? Newcastle United- Brighton maçı ne zaman? 10:30
F.Bahçe'ye Arda Güler şoku! F.Bahçe'ye Arda Güler şoku! 10:26