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Galatasaray'a kötü haber! Paralar uçtu gitti

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan devre arasında Alman ekibi Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncudan gelen o haberle sarı-kırmızılılar resmen sarsıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 12:28
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Galatasaray'a kötü haber! Paralar uçtu gitti

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2 biten ilk maçın ardından Bayern Münih, Real Madrid deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 3 dakikada yediği 2 golle final şansını kaybetti.

Galatasaray'a kötü haber! Paralar uçtu gitti

Alman ekibi turnuvaya veda etse de son dakikalarda yaşanan ofsayt skandalı bu mücadeleye damga vurdu.

Galatasaray'a kötü haber! Paralar uçtu gitti

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.

Galatasaray'a kötü haber! Paralar uçtu gitti

DEV BONUS FIRSATI KAÇTI!

Hürriyet'in haberine göre Bayern finale kalsa Sacha Boey transferinde yapılan anlaşmaya göre Gatasaray 3.7 milyon Euro bonus alacaktı.

Galatasaray'a kötü haber! Paralar uçtu gitti

Alman devi 2020'den sonra finale kalma şansını, kupayı 7. kez kazanma ihtimalini, şampiyonlukta 15 milyon Euro, ikincilikte 10.5 milyon Euro alma fırsatını kaçırırken sarı kırmızılılar da önemli bir gelirden oldu.

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