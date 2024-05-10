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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel'den flaş itiraf!

Son dakika spor haberleri... Ülkemizde, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 15:35
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel'den flaş itiraf!

2016-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, Beşiktaş ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel'den flaş itiraf!

Ligimizde Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa formaları terleten Hollandalı futbolcu Hürriyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlılardan ayrılmayı hiç istemediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel'den flaş itiraf!

Ryan Babel, "O zaman yönetimdeki insanların bu durumla gerçekten saygılı bir şekilde ilgilenmediğini hissettim."

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