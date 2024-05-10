BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel'den flaş itiraf!

2016-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, Beşiktaş ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Ligimizde Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa formaları terleten Hollandalı futbolcu Hürriyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlılardan ayrılmayı hiç istemediğini söyledi.