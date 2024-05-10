BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel'den flaş itiraf!
Son dakika spor haberleri... Ülkemizde, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in sözleri...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 15:35
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"Bu nedenle başka seçeneklere bakmam gerekti."
"Şimdi, eğer her şeyi geri döndürebilseydim ve onlar da bana saygı gösterseydi, Beşiktaş'ta kalırdım" dedi.
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