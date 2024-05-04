Haberler Beşiktaş Milot Rashica 110 gün sonra attı

Milot Rashica 110 gün sonra attı

Milot Rashica, 13 Ocak’taki Fatih Karagümrük maçından sonra ilk kez dün gol sevinci yaşadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Milot Rashica 110 gün sonra attı

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, dün Çaykur Rizespor karşısında takımının ikinci golünü attı. Sergilediği performansla da alkış alan 27 yaşındaki oyuncu, tam tamına 110 gün sonra siyah-beyazlı forma altında ağları sarsmayı başardı. En son 13 Ocak'taki Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol atan Rashica, 14 maç sonra gol atmış oldu. Süper Lig kariyerinde ilk kez kafayla gol atan tecrübeli futbolcu, geçen sezon Galatasaray formasıyla attığı golleri de ayakla kaydetmişti. Beşiktaş'taki gol sayısını 5'e çıkaran Milot Rashica'nın 5 de asisti bulunuyor.

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