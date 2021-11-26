TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Çakır'a garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeyecek.

Trabzonspor'un bu hamlesi, biz bu oyuncudan bonservis kazanacağız mesajıdır. Bunu bu şekilde değerlendirebilirim. İki taraf için de hayırlısı olsun. Trabzonspor'dan sonra Avrupa'da da oynayacağını düşünüyorum.