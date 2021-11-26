Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren bordo mavililer, bir yandan da iç transferde gaza bastı. Fırtına, yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir hamle yaptı. Futbol Plus kanalında Ömer Faruk Özcan ile Trabzonspor'un transfer gündemini konuşan Salim Manav, yönetimin Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalayacağını dile getirdi. İşte sözleşme detayları... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

ÖMER FARUK ÖZCAN Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 16:08
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren bordo mavililer, bir yandan da iç transferde gaza bastı. Fırtına, yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir hamle yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

Ömer Faruk Özcan ile Trabzonspor'un transfer gündemini konuşan Salim Manav, yönetimin Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalayacağını dile getirdi

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

İşte Salim Manav'ın açıklamaları:

Trabzonspor, performansıyla göz dolduran Uğurcan Çakır'ın ücretine iyileştirme yapacak ve mevcut sözleşmesini 2 yıl uzatacak. Totalde ise 5 yıl olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

İŞTE KAZANACAĞI RAKAM

Bordo-mavililer, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Çakır'a garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeyecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un bu hamlesi, biz bu oyuncudan bonservis kazanacağız mesajıdır. Bunu bu şekilde değerlendirebilirim. İki taraf için de hayırlısı olsun. Trabzonspor'dan sonra Avrupa'da da oynayacağını düşünüyorum.

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