TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır sürprizi! 2 yıllık imza... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren bordo mavililer, bir yandan da iç transferde gaza bastı. Fırtına, yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir hamle yaptı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren bordo mavililer, bir yandan da iç transferde gaza bastı. Fırtına, yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir hamle yaptı.
Ömer Faruk Özcan ile Trabzonspor'un transfer gündemini konuşan Salim Manav, yönetimin Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalayacağını dile getirdi
İşte Salim Manav'ın açıklamaları:
Trabzonspor, performansıyla göz dolduran Uğurcan Çakır'ın ücretine iyileştirme yapacak ve mevcut sözleşmesini 2 yıl uzatacak. Totalde ise 5 yıl olacak.
İŞTE KAZANACAĞI RAKAM
Bordo-mavililer, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Çakır'a garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeyecek.
Trabzonspor'un bu hamlesi, biz bu oyuncudan bonservis kazanacağız mesajıdır. Bunu bu şekilde değerlendirebilirim. İki taraf için de hayırlısı olsun. Trabzonspor'dan sonra Avrupa'da da oynayacağını düşünüyorum.