TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser'ı gündemine aldı. Transferi bitirmek isteyen yönetim, Alman futbolcunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

Bu sezon Werder Bremen'de 29 resmi maça çıkan Mitchell Weiser, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

MITCHELL WEISER KİMDİR?

30 yaşındaki Alman futbolcu, Werder Bremen'de forma giymektedir. Mevcut piyasa değeri ise 6 milyon euro'dur. Oyuncu bu sene Bundesliga'da 28 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 asist üretmiştir.