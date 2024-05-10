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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü

Son dakika spor haberi: Sağ bek mevkisine takviye planlayan Beşiktaş, rotasını Almanya Bundesliga'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Werder Bremen'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mitchell Weiser'ı listesine aldı. 30 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirildi. Peki Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Mitchell Weiser kimdir? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 18:26 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 18:34
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser'ı gündemine aldı. Transferi bitirmek isteyen yönetim, Alman futbolcunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

Bu sezon Werder Bremen'de 29 resmi maça çıkan Mitchell Weiser, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

MITCHELL WEISER KİMDİR?

30 yaşındaki Alman futbolcu, Werder Bremen'de forma giymektedir. Mevcut piyasa değeri ise 6 milyon euro'dur. Oyuncu bu sene Bundesliga'da 28 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 asist üretmiştir.

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