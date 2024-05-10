TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda
Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Cimbom'un deneyimli ismi Davinson Sanchez sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Kolombiyalı stoper için Cimbom'a dev teklif yolda... | Galatasaray haberleri
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GÜLE GÜLE DAVINSON SANCHEZ
Galatasaray'da kısa süre içerisinde kendini ispatlayarak teknik direktör Okan Buruk'un en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez, İngiltere'ye geri dönüyor.
Sezon başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin hedefi haline geldi.
Ada'da oldukça yakından tanınan bir isim de olması sebebiyle Premier Lig ekibi West Ham United, ilk harekete geçen takım oldu.
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; West Ham cephesi Galatasaray'a büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
BİR TALİP DE İTALYA'DAN!
Öte yandan Davinson Sanchez'e bir diğer talip de İtalya Serie A'dan olduğu ortaya çıktı.
Gelen bilgilere göre Napoli, yıldız futbolcunun transferi için Galatasaray ile temaslara başladı.
Sezonun sona ermesinin ardından Davinson Sanchez'in takıma veda etmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değerini yeniden 17 milyon euro'ya çıkaran başarılı stoper, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asist üretti.
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