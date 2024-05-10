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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Cimbom'un deneyimli ismi Davinson Sanchez sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Kolombiyalı stoper için Cimbom'a dev teklif yolda... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 18:20
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yaz transfer dönemi öncesi hareketliliği de başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Sarı kırmızılıların sezon başı transferlerinden Davinson Sanchez, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Kolombiyalı futbolcunun Türkiye macerası oldukça kısa sürecek. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

GÜLE GÜLE DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray'da kısa süre içerisinde kendini ispatlayarak teknik direktör Okan Buruk'un en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez, İngiltere'ye geri dönüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Sezon başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin hedefi haline geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Ada'da oldukça yakından tanınan bir isim de olması sebebiyle Premier Lig ekibi West Ham United, ilk harekete geçen takım oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; West Ham cephesi Galatasaray'a büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

BİR TALİP DE İTALYA'DAN!

Öte yandan Davinson Sanchez'e bir diğer talip de İtalya Serie A'dan olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Gelen bilgilere göre Napoli, yıldız futbolcunun transferi için Galatasaray ile temaslara başladı.

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