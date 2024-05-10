TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Davinson Sanchez takımdan ayrılıyor! Dev teklif yolda

Sezon başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin hedefi haline geldi.

Ada'da oldukça yakından tanınan bir isim de olması sebebiyle Premier Lig ekibi West Ham United, ilk harekete geçen takım oldu.