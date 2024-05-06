Her şey mükemmel

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her şeyiyle mükemmel bir futbol oynadıklarını vurguladı. Okan Buruk şunları söyledi: Bence baştan sona iyi başlayıp, iyi götürdüğümüz bir maçtı. Her şeyi mükemmel yaptık. Averaj olarak da bizim için bu dönemler çok önemli. Son 6-7 maçta Fenerbahçe'yle hem puan farkını açtık hem de averaj olarak önüne geçtik. Buna ayrıca seviniyoruz. Şampiyonluk yolunda çok az bir süre kaldı. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Mükemmel bir akşam yaşadık.

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