Galatasaray için yer, zaman, mekan fark etmiyor. İçerde, dışarda rakiplerini yıldızlarıyla deviriyor. Dünkü Sivasspor maçında da süper starlar sahne aldı. Son haftaların yükselen ismi Hakim Ziyech, 11'de perdeyi açtı. Faslı oyuncu, ilk kez ceza sahası içinden ağları sarsmış oldu. Ancak bununla da kalmadı, 60'ta ceza sahası dışından adeta füze gönderdi. Ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Son 6 maçta gol ve asist katkısı yapan Mertens de dün duble yaptı. Belçikalı, 38'de ve 73'te iki gol attı.

ICARDİ FARKI 3'E ÇIKARDI

Bununla da yetinmeyen 37 yaşındaki oyuncu, 59'da İcardi'nin attığı golün asistini yaptı. 14 asiste ulaşan Mertens, böylece asist krallığında K.Paşa'dan Haris'i yakaladı. Gecenin bir diğer kahramanı tartışmasız Mauro İcardi'ydi. Tangocu, iki şık gol attı, Mertens'in attığı beşinci golde de muhteşem bir asist yaptı. Attığı iki golle ligdeki gol sayısını 23'e çıkaran Arjantinli yıldız, gol krallığı yarışında da Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya 3 gol fark attı. İcardi'nin 81'de attığı bir gol de faul gerekçesiyle iptal edildi.

35 MAÇLIK REKOR

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 35 maçta da gol bulmayı başardı.

7 MAÇTA 11 GOL KATKISI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, şampiyonluk modunu açtı. 29'uncu haftadaki Çaykur Rizespor maçından bu yana ağları sarsmaya devam ediyor. Son 7 maçta 9 kez gol atan Arjantinli süper star, 2 defa da asist yaptı. İcardi, son 7 maçta 11 gollük katkı sağlamış oldu.

RAMS PARK DOLDU TAŞTI

Galatasaray taraftarı, Sivasspor maçında RAMS Park'ı hınca hınç doldurdu. Sarı-kırmızılı futbolseverler 90 dakika takımlarına destek olurken, karşılaşmanın ardından da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı.

ŞAMPİYONLUK ARTIK YAKIN

Sivasspor karşısında 2 gol, 1 asistle oynayan İcardi, "Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklara rağmen oynamak istedim. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı" dedi.