Frosinone 0-5 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan Inter 3 puanın sahibi oldu.

Inter'in gollerini 19. dakikada Davide Frattesi, 60. dakikada Marko Arnautovic, 77. dakikada Buchanan, 80. dakikada Lautaro Martinez ve 84. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Şampiyon Inter, puanını 92'ye çıkardı. Frosinone ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Frosinone, Monza ile oynayacak. Inter ise Lazio'yu ağırlayacak.