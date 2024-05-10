Haberler İtalya Serie A Frosinone 0-5 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frosinone 0-5 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frosinone ile Inter, İtalya Serie A'nın 36. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan Inter, 3 puanın sahibi oldu. Inter'in gollerini 19. dakikada Davide Frattesi, 60. dakikada Marko Arnautovic, 77. dakikada Buchanan, 80. dakikada Lautaro Martinez ve 84. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 23:51
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Frosinone 0-5 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan Inter 3 puanın sahibi oldu.

Inter'in gollerini 19. dakikada Davide Frattesi, 60. dakikada Marko Arnautovic, 77. dakikada Buchanan, 80. dakikada Lautaro Martinez ve 84. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Şampiyon Inter, puanını 92'ye çıkardı. Frosinone ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Frosinone, Monza ile oynayacak. Inter ise Lazio'yu ağırlayacak.

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