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Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü CANLI izle!

Göçmenköy İdman Yurdu ile Mağusa Türk Gücü, Northernland Kıbrıs Kupası finalinde kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 19:44 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 20:00
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Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü CANLI izle!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda Göçmenköy İdman Yurdu ile Mağusa Türk Gücü final karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...

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62'nci Kıbrıs Kupası'nda Göçmenköy takımı tarihte ilk kez final oynama başarısı gösterirken, Mağusa Türk Gücü takımı da 14.kez final karşılaşmasına çıkma şansı yakaladı. Mağusa Türk Gücü takımı çıktığı 13 final maçında 7 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. 1968 yılında kurulan Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü 56 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası'nda final heyecanı yaşarken tarihte bu kupayı kazanan 13.takım olmak için mücadele edecek. Göçmenköy takımı kupayı kazanması halinde Çetinkaya, Yenicami, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı Limasol, Lefke, Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü, Yalova, Binatlı ve Cihangir'in ardından bu kupayı müzesine götüren 13.takım olacak.

1945 yılında kurulan ve 79 yıllık bir kulüp mazisi bulunan Mağusa Türk Gücü takımı ise kupayı kazanması halinde 8'inci kez bu kupayı müzesine götürecek ve Yenicami ile Gönyeli'yi yakalayarak kupa tarihinin en çok şampiyon olan ikinci takımı başarısını bu iki ekiple paylaşacak. Sarı yeşilli ekip Kıbrıs Kupası'nı en çok kazanan takım 17 kez ile Çetinkaya takımının ardından bu üç takım sıralanacak. Son iki sezondur Northernland Kıbrıs Kupası adı altında oynanan kupayı son kazanan takım 2022-2023 sezonunda rakibi Cihangir'i mağlup eden Türk Ocağı Limasol takımı olmuştu.

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