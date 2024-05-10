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Liverpool'a Ruben Amorim'den kötü haber! "İngiltere uçağına binmem"

Sporting Lizbon ile Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ruben Amorim geleceği hakkında konuştu. Başta Liverpool olmak üzere birçok takımla adı anılan başarılı isim, "Sporting Lizbon'da kalacağım." dedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 17:54
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Liverpool'a Ruben Amorim'den kötü haber! "İngiltere uçağına binmem"

Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, önce Liverpool, ardından West Ham United ve şimdi de Manchester United ile anılıyor.

Söylentiler karşısında "Sporting Lizbon'da kalacağım." diyen Ruben Amorim, "Bunlar söylenti. Takımın ve oyuncuların kalitesi de yardımcı oluyor ama kesinlikle İngiltere'ye giden bir uçağa binmeyeceğim, hepsi bu. Ben Sporting'in teknik direktörüyüm, hepsi bu, söylentilere odaklanmam." açıklama yaptı.

Amorim, "Gelecekte ne olacağını kontrol edemeyiz ama ben Sporting'deki işime odaklanmış durumdayım. Geçmişte yaptığım hataları gelecekte kesinlikle yapmayacağım. Sizler [gazeteciler] bile işinize devam edip etmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Benim odak noktam Sporting'de kalmak ve gelecek sezonu en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMEM VAR, YENİ BİR ŞEY YOK"

Portekizli genç ve başarılı teknik adam, "Durumumla ilgili olarak, ben Sporting'in teknik direktörüyüm, bir sözleşmem var, yeni bir şey yok, bu yüzden işimi yapmaya devam edeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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