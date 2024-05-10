Haberler Fenerbahçe Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Yerli oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, Karagümrük'ten Levent Mercan'ın ardından bir isimle daha anlaşma sağladı. Kanarya, Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman ile el sıkıştı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 18:12
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Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Sezonu istediği şekilde götüremeyen Fenerbahçe'de kadro planlaması için harekete geçildi.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Transferde düğmeye basan Kanarya, ilk olarak yerli isimleri gündemine aldı.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

LEVENT MERCAN TAMAM!
Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia ediliyor.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

KENAN KARAMAN SÜRPRİZİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası Kenan Karaman olacak.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Alınan bilgilere göre bu transferi erken bitirmek isteyen yönetim, Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Karaman'ın transfer edilmesindeki birinci amaç gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması ve dolayısıyla yerli rotasyonunun çok önem kazanması.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR
Şu anda Sırp futbolcu Tadic'in rotasyonunda Ryan Kent ve Joshua King var. Ancak ikisi de gelecek sezon büyük ihtimalle kadroda yer almayacak.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Kenan ise Bundesliga II'de Schalke formasıyla iyi bir sezon çıkarıyor.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Daha önce 1 sezon Beşiktaş'ta oynayan Kenan Karaman'ın bu sezon Schalke performansı göz kamaştırdı.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Ligde 27 maça çıkan Kenan, 12 gol kaydederken 7 de asist katkısı yaptı.

Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Kanarya'nın Kenan transferini bitirdikten sonra başka gurbetçilerle de temas kurmayı planladığı öğrenildi.

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