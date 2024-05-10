Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye

Karaman'ın transfer edilmesindeki birinci amaç gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması ve dolayısıyla yerli rotasyonunun çok önem kazanması.

İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Şu anda Sırp futbolcu Tadic'in rotasyonunda Ryan Kent ve Joshua King var. Ancak ikisi de gelecek sezon büyük ihtimalle kadroda yer almayacak.