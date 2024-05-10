Transferde anlaşma tamam! Kenan Karaman Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Yerli oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, Karagümrük'ten Levent Mercan'ın ardından bir isimle daha anlaşma sağladı. Kanarya, Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman ile el sıkıştı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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LEVENT MERCAN TAMAM!
Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.
KENAN KARAMAN SÜRPRİZİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası Kenan Karaman olacak.
Alınan bilgilere göre bu transferi erken bitirmek isteyen yönetim, Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.
Karaman'ın transfer edilmesindeki birinci amaç gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması ve dolayısıyla yerli rotasyonunun çok önem kazanması.
İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR
Şu anda Sırp futbolcu Tadic'in rotasyonunda Ryan Kent ve Joshua King var. Ancak ikisi de gelecek sezon büyük ihtimalle kadroda yer almayacak.
Kenan ise Bundesliga II'de Schalke formasıyla iyi bir sezon çıkarıyor.
Daha önce 1 sezon Beşiktaş'ta oynayan Kenan Karaman'ın bu sezon Schalke performansı göz kamaştırdı.
Ligde 27 maça çıkan Kenan, 12 gol kaydederken 7 de asist katkısı yaptı.
Kanarya'nın Kenan transferini bitirdikten sonra başka gurbetçilerle de temas kurmayı planladığı öğrenildi.
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