Böyle mi olacaktı!

Fenerbahçe, milyonlarca taraftarını yine kahretti... Süper Lig'in 35. haftasında Kanarya, Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler birçok pozisyona girmesine rağmen ağları havalandıramadı ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonuçla birlikte 90 puana ulaşan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Konyaspor ise 37 puana ulaşarak ligde kalma yarışında kritik bir puan aldı.

HEDEF 4 KUPAYDI, ELDE VAR 0

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe ilk olarak şubat ayının sonunda Ankaragücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'na havlu atmıştı. Daha sonra 7 Nisan'daki Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve 2. dakikada sahadan çekilmişti. Ardından Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla elenen sarı lacivertli takım son iki haftada da Süper Lig'de 4 puan kaybederek şampiyonluğa da büyük ölçüde havlu atmış oldu.

CENGİZ SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Bu sezon genelinde büyük hayal kırıklığı yaratan fakat zaman zaman parlayan Cengiz Ünder, Konyaspor maçına kulübede başladı. 53. dakikada sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu, futboluyla sınıfta kaldı. Duran toplar ve kornerleri çok kötü kullanan Cengiz, 90+8. dakikada ise kader anlarından birinde başroldeydi. Ceza alanı içinde topu müsait durumda önünde buldu. Şutunda kaleciye takılan Cengiz, sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

ZEMİN İSYANI

KONYASPOR'UN Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede oyuncular zor anlar da yaşadı. Konya Stadı'nın bozuk olduğu gözlemlenen zemini iki takım oyuncularını da oldukça zorladı. Yerden pas yapamayan futbolcular bu duruma isyan etti. Topu havadan oynamak zorunda kaldılar.

KONYA'DAN ALTIN PUAN

Ligde düşme korkusu yaşayan Konyaspor, Fenerbahçe karşısında kritik 1 puan kazandı. Ali Çamdalı yönetimindeki ilk maçında geçit vermeyen yeşil-beyazlılar, puanını 37'ye çıkarttı. Maç boyunca katı savunma anlayışını bozmayan Konyaspor, 90'da bulduğu gol ofsayta takılınca 3 puandan oldu. Haftayı 37 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde 16. sırada kapattı. Gelecek maç Samsunspor'u ağırlayacak yeşil-beyazlı ekip, son iki haftada ise Kayserispor (d) ve Galatasaray mücadelelerinde puan ya da puanlar alarak lige tutunmaya çalışacak.

DEĞİŞİM 45 DAKİKA SÜRDÜ

İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin kadrosunda iki ismi değiştirdi. Sakatlığı sebebiyle olmayan İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan'ı tercih eden Kartal, Batshuayi'nin yerine ise Dzeko'ya forma verdi. Fakat tecrübeli hoca, bu ilk 11'le sadece 45 dakika mücadele etti. İkinci yarının başında iki değişiklik birden yaptı. Mert Hakan ve Becao'yu kenara alan Kartal, Çağlar ve Bathshuayi'yi oyuna sürdü. Çift forvetli düzen de sonuç getirmeyince kritik bir kayıp yaşadı.

KULÜBEDE CEZALI!

Karşılaşmada yedek kulübesinde oturan Mert Müldür, 34. dakikada sarı kart gördü. Ahmet Oğuz'un Ferdi'ye yaptığı sert müdahale sonrası kulübede sinirlenen Mert, Bahattin Şimşek tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 4. kez sararan ve gelecek hafta Kayseri karşısında olmayacak 25 yaşındaki oyuncu 51'de sakatlanan Samuel'in yerine oyuna girdi.

ÇAMDALI'DAN SİFTAH

Konyaspor'da Ali Çamdalı ilk maçına çıktı. Fahrudin Omerovic'le yolları ayırdıktan sonra koltuğun emanet edildiği Çamdalı, teknik adamlık kariyerindeki ilk karşılaşmasında F.Bahçe'ye rakip oldu. 0-0'lık beraberlik sonrası, "Taraftarlarımızla kenetlenerek farklı bir durum yarattık, onlara da teşekkür etmek istiyorum" dedi.