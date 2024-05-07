Matematiksel olarak şansımız var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının ardından üzgündü. Beklenmedik bir kayıp yaşadıklarının altını çizen 62 yaşındaki çalıştırıcı, şampiyonluktan ise ümidini kesmedi: "Maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aittir.

BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK

7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala şampiyonluk yarışın içerisindeyiz." Sarı-lacivertlilerin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski ise; "Maalesef puan kaybı yaşadık. Başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Yarattığımız şanslar vardı, gollerle değerlendirebilirdik. Ancak ne yazık ki maç 0-0 bitti" dedi. Serdar Dursun da "Yakışmadı bize. Net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık" diye konuştu.