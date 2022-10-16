Haberler Haberler ZAMLI SİGARA FİYATLARI |16 Ekim 2022 güncel sigara fiyat listesi - Philip Morris, JTİ sigara fiyatları - Kent, Camel, Winston, Marlboro, Parliament fiyatı

ZAMLI SİGARA FİYATLARI |16 Ekim 2022 güncel sigara fiyat listesi - Philip Morris, JTİ sigara fiyatları - Kent, Camel, Winston, Marlboro, Parliament fiyatı

Sigaraya zam gelmesinin ardından güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok markette 16 Ekim 2022 tarihinden itibaren sigara satışları zamlı fiyatlar üzerinden yapılırken arama motorlarında Sigaraya zam mı geldi? 6 Ekim 2022 güncel sigara fiyat listesi - Philip Morris, JTİ sigara fiyatları - Kent, Camel, Winston, Marlboro, Parliament fiyatı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:20
ZAMLI SİGARA FİYATLARI |16 Ekim 2022 güncel sigara fiyat listesi - Philip Morris, JTİ sigara fiyatları - Kent, Camel, Winston, Marlboro, Parliament fiyatı

ZAMLI SİGARA FİYATLARI | Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) gruplarında yaşanan fiyat artışlarının ardından tüketiciler, yeni fiyat listelerini araştırıyor. Bu sene içerisinde sigaraya 5 kere zam geldi. Temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam görülmüştü. Sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddialarının ardından vatandaşlar arama motorlarında 16 Ekim 2022 güncel sigara fiyat listesi - Philip Morris, JTİ sigara fiyatları - Kent, Camel, Winston, Marlboro, Parliament fiyatını araştırıyor. İşte detaylar...

16 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

Yıl başından beri uygulanan 8 TL zammın ardından en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu. Bir sigara grubunda gerçekleşen sigara zammının paket fiyatına yansımasıyla birlikte en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL olması bekleniyor.

Sigaraya zam konusunda henüz yetkililerden açıklama gelmemekle birlikte birçok market ürün satışını zamlı fiyatlardan yapmaya başladı. Bu kapsamda, en çok tüketilen markaları Camel ve Winston olan JTI grubu sigaralara 2 lira zam geldiği öne sürüldü.

JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI

İddiaya göre zam gelen JTİ grubu sigaraların zamlı fiyat listesi şöyle:

  • Camel Yellow 100 (Gram - Sarmalık kıyılmış tütün ürünü) : 48 TL
  • Winston Slender: 30 TL (Eski fiyat: 28 TL)
  • Winston Dark Blue & Deep Blue: 30 TL (Eski fiyat: 28 TL)
  • Winston Slims: 31 TL
  • Winston: 31 TL (Eski fiyat: 29 TL)
  • Winston Xsence: 32 TL (Eski fiyat: 30 TL)
  • Camel Slender: 29,5 TL (Eski fiyat: 27,5 TL)
  • Camel: 30 TL (Eski fiyat: 28 TL)
  • Monte Carlo: 29,5 TL (Eski fiyat: 27,5 TL)
  • LD: 29,5 TL (Eski fiyat: 27,5 TL)

PHILIP MORRIS GRUBU SİGARA FİYATLARI

  • Marlboro Edge: 29 TL
  • Marlboro Touch: 30 TL
  • Marlboro: 31 TL
  • Parliament: 31,50 TL
  • Parliament Midnight Blue: 30,50 TL
  • Muratti: 29 TL
  • Muratti Blu: 28 TL
  • Lark: 28 TL
  • Chesterfield: 27,50 TL
  • L&M: 27,50 TL

BAT GRUBU SİGARA FİYATLARI

  • Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL
  • Kent D-Range: 28 TL
  • Kent (Blue, Grey, White): 29 TL
  • Kent Slims: 31 TL
  • Rothmans: 27,50 TL
  • Tekel 2000: 27,50 TL
  • Tekel 2001: 27,50 TL
  • Viceroy: 28,00 TL
  • Pall Mall: 28,00 TL
  • Samsun: 28,00 TL
  • Maltepe: 28,00 TL

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