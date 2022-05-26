Haberler Haberler SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

5 Mayıs Perşembe günü itibariyle sigaraya gelen 2 TL'lik zamla birlikte vatandaşlar, 'Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. 2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, bugün itibarıyla sigara fiyatlarında son durum araştırılmaya başladı. Marlboro, Lark, L&M, Kent, Parliament, Muratti, Winston, Tekel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu arama motorlarında yer aldı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte sigara zammının ardından 5 Mayıs sigara fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 01:32 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 01:32
SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

5 MAYIS SİGARA FİYATLARI | 'Sigaraya zam mı geldi, sigaralara ne kadar zam geldi, sigara kaç para oldu?' soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına yapılan yeni zamla beraber, sigara fiyatları araştırılmaya başladı. İşte Marlboro, Lark, L&M, Kent, Parliament, Muratti, Winston, Tekel sigara markalarının yeni fiyatları!

5 MAYIS SİGARA ZAMMININ ARDINDAN EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU?

Bugün itibarıyla sigaraya 2 TL zam geldi. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 42 TL oldu.

5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

👉Marlboro Touch: 28,00 TL

👉Marlboro: 29,00 TL

👉Parliament: 29,50 TL

👉L&M: 25,50 TL

5 Mayıs 2022 Perşembe - Güncel sigara fiyat listesi

👉Muratti: 27,00 TL

👉Muratti BLU: 26,00 TL

👉Lark: 26,00 TL

👉Chesterfield: 25,50 TL

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