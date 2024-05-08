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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Hakim Ziyech'in opsiyonunun kullanıldığını yazdı. İşte gelişmeler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:42
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Sezon başında birbirinden önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Bitime 3 hafta kala sarı-kırmızılılar, en az 4 puan toplaması halinde mutlu sona ulaşacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Yaz transfer döneminde Chelsea'den opsiyonlu bir şekilde kiralanan Hakim Ziyech, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Faslı yıldız son olarak Sivasspor maçında 2 gol atarak karşılaşmanın oyuncularından biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Mücadele sonrası deneyimli futbolcunun sezon sonu G.Saray'da kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya teknik direktör Okan Buruk yanıt verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Deneyimli çalıştırıcı, "Hakim bizim oyuncumuz, önümüzdeki sene beraber olacağız. Tabii transfer döneminde ne olur bilemem ama performansı da artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Bizim için önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sene için düşüncemiz beraber devam etmek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

"TRANSFER ONAYLANDI"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hakim Ziyech'in opsiyonunun kullanıldığını ve Chelsea'ye dönmeyeceğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Haberde; "Ziyech, kalıcı olarak Galatasaray'da kaldığı için Chelsea'ye dönmeyecek. Satın alma zorunluluğu maddesi, Chelsea'nin G.Saray'a anlaşmayı onaylayan bir mektup göndermesiyle tetiklendi ve imzalandı." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Ziyech bu sezon sarı-kırmızılılarda 21 maça çıkarken 8 gol - 4 asistlik performans gösterdi ve 1.164 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

Hakim Ziyech, 19 Mart 1993'te Hollanda'nın Dronten kentinde dünyaya geldi. Futbola Dronten altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

2004'te Heerenven altyapısına transfer oldu ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giyerek 2012'de A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

2014'te 3.5 milyon Euro'ya Twente'nin yolunu tutan Ziyech, 2 yıl sonra 11 milyon Euro'ya Ajax'a imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

4 yıl burada top koşturan Faslı yıldız, 2020 yazında 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

2023 yazında ise bedelsiz bir şekilde G.Saray'a kiralandı. Ziyech'in güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro...

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