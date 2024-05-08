GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Hakim Ziyech'in opsiyonunun kullanıldığını yazdı. İşte gelişmeler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Faslı yıldız son olarak Sivasspor maçında 2 gol atarak karşılaşmanın oyuncularından biri oldu.
Mücadele sonrası deneyimli futbolcunun sezon sonu G.Saray'da kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya teknik direktör Okan Buruk yanıt verdi.
Deneyimli çalıştırıcı, "Hakim bizim oyuncumuz, önümüzdeki sene beraber olacağız. Tabii transfer döneminde ne olur bilemem ama performansı da artıyor.
Bizim için önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sene için düşüncemiz beraber devam etmek." ifadelerini kullandı.
"TRANSFER ONAYLANDI"
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hakim Ziyech'in opsiyonunun kullanıldığını ve Chelsea'ye dönmeyeceğini açıkladı.
Haberde; "Ziyech, kalıcı olarak Galatasaray'da kaldığı için Chelsea'ye dönmeyecek. Satın alma zorunluluğu maddesi, Chelsea'nin G.Saray'a anlaşmayı onaylayan bir mektup göndermesiyle tetiklendi ve imzalandı." dedi.
Ziyech bu sezon sarı-kırmızılılarda 21 maça çıkarken 8 gol - 4 asistlik performans gösterdi ve 1.164 dakika sahada kaldı.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
Hakim Ziyech, 19 Mart 1993'te Hollanda'nın Dronten kentinde dünyaya geldi. Futbola Dronten altyapısında başladı.
2004'te Heerenven altyapısına transfer oldu ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giyerek 2012'de A takıma yükseldi.
2014'te 3.5 milyon Euro'ya Twente'nin yolunu tutan Ziyech, 2 yıl sonra 11 milyon Euro'ya Ajax'a imza attı.
4 yıl burada top koşturan Faslı yıldız, 2020 yazında 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer oldu.
2023 yazında ise bedelsiz bir şekilde G.Saray'a kiralandı. Ziyech'in güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro...
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