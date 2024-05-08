GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"

Faslı yıldız son olarak Sivasspor maçında 2 gol atarak karşılaşmanın oyuncularından biri oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Hakim bizim oyuncumuz, önümüzdeki sene beraber olacağız. Tabii transfer döneminde ne olur bilemem ama performansı da artıyor.