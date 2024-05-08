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Galatasaray - Fenerbahçe: Derbi maç saati, kanalı, muhtemel 11'ler ve takım haberleri

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, Fenerbahçe'yi RAMS Park Stadyumu'nda konuk edecek. Sezonun sonuna yaklaşırken heyecan tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 17:10
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Galatasaray - Fenerbahçe: Derbi maç saati, kanalı, muhtemel 11'ler ve takım haberleri

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesi heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Maçın yayın saati henüz bilinmiyor. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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