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LGS giriş belgesi nasıl alınır? - LGS 2024 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine düzenlenen Liselere Giriş Sınavı LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Haziran Pazar günü ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak sınava giriş belgeleri ve sınav yerleri, öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB'in e-okul uygulaması üzerinden alınabilen giriş belgesi için LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS 2024 sınav giriş yerleri belli oldu mu? sorularının yanıtı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 12:31
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LGS giriş belgesi nasıl alınır? - LGS 2024 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

LGS NE ZAMAN 2024? | Liselere Giriş Sınavı olarak da bilinen LGS için başvurusunu tamamlayan adaylar ve velilerinin heyecanlı bekleyişi başladı. Her yıl binlerce adayın katıldığı 2 aşamalı sınav için giriş belgesi de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS 2024 sınav giriş yerleri belli oldu mu? Bilinmesi gereken tüm güncel bilgileri sizler için derledik.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre, 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

2 OTURUMDAN OLUŞACAK

Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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