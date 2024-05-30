Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı heyecanla bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecke. Maç ile ilgili tüm detaylar sporesverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.