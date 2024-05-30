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LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2024 MEB LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? Giriş belgesi PDF indir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı için 8. sınıf öğrencileri ve velilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2024 yılında 2 Haziran Pazar günü yapılacak sınava katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs Cuma gününden itibaren erişime açılıyor. İşte LGS giriş belgesi alma, 2024 LGS sınav giriş yerleri sorgulama ve MEB LGS sınav giriş belgesi PDF indirme ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 12:30
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LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2024 MEB LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? Giriş belgesi PDF indir

LGS GİRİŞ BELGESİ ALMA | 8. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine devam edecek liseyi belirlemek için katılacakları LGS sınavına sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgeleri için beklenen açıklamayı paylaştı. 24 Mayıs Cuma günü erişime açılan belgelerle birlikte öğrenciler, sınav yerini öğrenecek. İşte LGS giriş belgesi alma, 2024 LGS sınav giriş yerleri sorgulama ve MEB LGS sınav giriş belgesi PDF indirme ekranı...

2024 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2024 LGS sınav giriş belgesinin 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren erişime açılacağı kaydedildi. Elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak olan belgeler, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

MEB LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından paylaşılacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

2024 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından paylaşılacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

2024 LGS SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor. LGS sınavında uçlu kalem yasağı bulunmuyor fakat sınav anında mağduriyet yaşanmaması adına kurşun kalem isteniyor.

2024 LGS YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 LGS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?

LGS'ye girmek zorunlu değildir. Sınava girmeyecek öğrenciler için tercih edebilecekleri liseler bulunuyor. Sınava girmese bile lise okumak zorunlu olduğu için sınava girmeyen öğrenciler yerleşmek zorunda kalacak. LGS'ye giremeyen öğrenciler sadece okul puanıyla da liselere girebilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bu yıl LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl LGS tercih süreci 3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı. Bu kapsamda, LGS 2024 tercih sürecinin Temmuz ayının ilk veya ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

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