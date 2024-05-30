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SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de oynanacak ikinci hafta maçlarında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan Filenin Sultanları yeni galibiyet serisi peşinde. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:23
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SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Peki Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Hollanda maçı 31 Mayıs Perşembe günü saat 03:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

"Filenin Sultanları", ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak.

VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.

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