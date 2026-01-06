Trabzonspor, üç büyükler karşısında 15 maçtır kazanamıyor!

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, 2026 yılına moralsiz başladı. Bordo-mavililer, büyük maçlardaki galibiyet hasretini de 15 maça çıkardı.

Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakasında Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Gaziantep'e sakat ve eksik oyuncuların fazlalığı ile giden bordo-mavililer, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak kupaya veda ederken, 2026 yılına ise moralsiz bir giriş yaptı.

Trabzonspor'un son 2 yıldır büyük maçlarda yüzü gülmedi. 2024 ve 2025 yıllarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı maç kazanamayan bordo-mavililer, yaklaşık 800 gündür İstanbul'un üç büyüklerine karşı oynadığı resmi mücadelelerde galip gelemedi. Karadeniz temsilcisi, 2026 yılının ilk günlerinde de bu hasretini sürdürerek, üç büyüklere karşı olan galibiyet hasretini 15 maça çıkardı.

FATİH TEKKE 7 MAÇTA 1 BERABERLİK ALDI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Daha sonrasında Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise 3-0 mağlup oldu. Bu sezon da Karadeniz ekibi, Tekke idaresinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile golsüz beraberi kaldı. Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde sarı-kırmızılı takıma 4-1 mağlup oldu ve Fatih Tekke ile büyük maç kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

Trabzonspor'un son iki yıldaki derbi kabusu

2026

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 1 (Turkcell Süper Kupa yarı finali)

2025

15.02.2025: Beşiktaş : 2 - Trabzonspor: 1

06.04.2025: Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

10.05.2025: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

14.05.2025: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Türkiye Kupası finali)

14.09.2025: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0

01.11.2025: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

14.12.2025: Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3

2024

21.01.2024: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

04.02.2024: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

17.03.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

23.05.2024: Beşiktaş: 3 - Trabzonspor: 2 (Türkiye Kupası finali)

15.09.2024: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

03.11.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

16.12.2024: Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3