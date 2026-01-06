Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki kritik mücadeleyle sürüyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki takım da bu zorlu eşleşmede hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Kazanan ekibin merakla beklendiği karşılaşma öncesinde futbolseverler ise Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının canlı yayın bilgileri, oynanacağı gün ve başlama saatini araştırıyor. Tüm detaylar maç öncesi gündemdeki yerini koruyor.

CEZAYİR-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda oynanacak Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 6 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

CEZAYİR-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Prens Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanacak Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.