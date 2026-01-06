CANLI SKOR ANA SAYFA
Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Zorlu eşleşmede çeyrek final biletini almayı hedefleyen iki ekipte kritik maçı kazanmanın yollarını arayacak. Turu geçen takım heyecanla beklenirken, futbolseverler "Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 12:09
Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki kritik mücadeleyle sürüyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki takım da bu zorlu eşleşmede hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Kazanan ekibin merakla beklendiği karşılaşma öncesinde futbolseverler ise Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının canlı yayın bilgileri, oynanacağı gün ve başlama saatini araştırıyor. Tüm detaylar maç öncesi gündemdeki yerini koruyor.

CEZAYİR-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda oynanacak Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 6 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

CEZAYİR-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Prens Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanacak Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

