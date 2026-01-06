Mert Günok Fenerbahçe'ye imza atıyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı eski kalecisi Mert Günok ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 13:53 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 14:21
Ara transfer döneminde ilk olarak Samsunspor forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Beşiktaş forması giyen eski kalecisi Mert Günok ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, bu transfer için Cengiz Ünder'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda Beşiktaş'a 1 milyon Euro'luk indirim yaptı. Siyah-beyazlılar, Cengiz'in bonservisini almak istemesi halinde sarı-lacivertlilere 5 milyon Euro ödeyecek.

2001 yılında Kocaelispor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Mert Günok, 2015 yılına kadar sarı-lacivertli formayı terletti. Bursaspor ve RAMS Başakşehir'de de forma giyen milli kaleci, 2021 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Anasayfa
