Mert Günok Fenerbahçe'ye imza atıyor!

Ara transfer döneminde ilk olarak Samsunspor forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Beşiktaş forması giyen eski kalecisi Mert Günok ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, bu transfer için Cengiz Ünder'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda Beşiktaş'a 1 milyon Euro'luk indirim yaptı. Siyah-beyazlılar, Cengiz'in bonservisini almak istemesi halinde sarı-lacivertlilere 5 milyon Euro ödeyecek.
2001 yılında Kocaelispor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Mert Günok, 2015 yılına kadar sarı-lacivertli formayı terletti. Bursaspor ve RAMS Başakşehir'de de forma giyen milli kaleci, 2021 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu.